: Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası

31.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:47

Paris'te 12'inci bölgede bulunan Rue Crémieux, Instagram meraklılarının kıskacında. Ancak sokak sakinleri kapılarının önünde gece gündüz fotoğraf çektiren turistlerden bıkmış. Özellikle hafta sonu Rue Crémieux'de normal bir yaşam mümkün değil. Eskiden kapı önüne masa koyup oturan bölge sakinleri şimdi neredeyse pencereden bakamıyor.

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