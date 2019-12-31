Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası
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Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası

Paris'te 12'inci bölgede bulunan Rue Crémieux, Instagram meraklılarının kıskacında.

31.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:47

'te 12'inci bölgede bulunan Rue Crémieux, meraklılarının kıskacında. Ancak sokak sakinleri kapılarının önünde gece gündüz fotoğraf çektiren turistlerden bıkmış. Özellikle hafta sonu Rue Crémieux'de normal bir yaşam mümkün değil. Eskiden kapı önüne masa koyup oturan bölge sakinleri şimdi neredeyse pencereden bakamıyor.



Haber Videosu

: Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası
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