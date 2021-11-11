Rüdiger, Real Madrid yolunda

Chelsea'nin 28 yaşındaki Alman stoperi Antonio Rüdiger'in ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.

Öte yandan İspanyol kulüpleri Atletico Madrid ve Sevilla da Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atila Szalai'yi transfer listesine aldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'da yer alan habere göre geçtiğimiz senelerde gösterdiği savunma performansının uzağında kalan Atletico Madrid, defansın ortasını güçlendirmek için Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Haber de ayrıca Sevilla'nın da 23 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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