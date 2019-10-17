Rudi Garcia'nın UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali Zafer Sonrası Konuşması

17.10.2019 14:12

2017-18 sezonunda yarı finalde Red Bull Salzburg'u eleyen Olympique Marseille'de maç sonunda büyük bir sevinç vardı. Takımının üstün performansı için onları kutlayan teknik direktör Rudi Garcia, finale kaldıkları için her şeyin bitmediğini vurgulayarak oyuncularını rehavete karşı uyardı.