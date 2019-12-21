Rubik küple odaklanmayı artırdı, başarıyı katladı

21.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:22

İZMİR'deki bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmeni olan Mutlu Çağlar, 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilere yapımı oldukça zor gibi görünen 'rubik küp' çözümünü, müfredata ekleyerek birbirinden farklı ve eğlenceli metotlarla öğretti. Çağlar, uzun süreli odaklanmayı artıran küp sayesinde eğitimdeki başarının da yükseldiğini söyledi.

Özel bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Mutlu Çağlar, öğrencilerini dijitalden uzaklaştırmak ve akademik başarılarını arttırmak amacıyla rubik küp çözümünü öğrendi ve ardından ders müfredatına ekledi. 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilere oldukça zor gibi görünen rubik küp çözümünün eğitimini veren Çağlar, özellikle küçük yaştaki çocuklara çözümü bir oyun haline getirerek birbirinden farklı ve eğlenceli metotlarla anlattı. Uzun süreli odaklanmayı ve motivasyonu arttıran küp sayesinde öğrencilerin başarma alışkanlığı kazandığını söyleyen Çağlar, beraberinde eğitimdeki başarının da yükseldiğine dikkat çekti. Eğitim kurumundaki öğrencilerin tamamının rubik küp çözdüğünü söyleyen Çağlar, "Rubik küple birlikte başarı oranında ciddi anlamda bir artış gözlemledik. Hayatında hiç başarıyı tatmamış 7 yaşındaki öğrenciler başarının tadını aldılar. Ona zor gelen şeylerin düzenli olarak çalışarak yapılabileceğini anladı. Rubik küpün derslerde bir faydası yok, ancak istek ve azmi arttırdığı için başarıyı arttırıyor" dedi.

'PİL, RADYASYON YOK, ŞİDDET İÇERMİYOR'Uzun süredir çocukların tablet, telefon gibi dijital oyuncaklarla oynamaya başladıklarını belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu giderek bir hastalık haline geliyor. Biz artık genellikle çocuklarımızı güvenlik açısından sokağa çıkarmıyoruz, sokakta oynamayan çocuklar da evde dijital oyuncaklara maruz kalıyor. Ben de bunun önüne geçmek için öncelikle kendim yapmayı öğrendim, daha sonra bunu çocuklara nasıl öğretebileceğimi düşündüm. Rubik küpün müfredatını hazırladık ve zaman içinde başta akla gelmeyen pek çok faydasıyla karşılaştık. Velilerden çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Çocuklar tabletten, telefondan ve şiddet içeren oyunlardan uzaklaştılar. Rubik küpün pili yok, radyasyon saçmıyor, şiddet içermiyor ve üç boyutlu düşünmeyi geliştiriyor. Küçük çocuklar, zaman içinde rubik küple başarının tadını almaya başladılar. Çocuklar bunu kısa süre içinde öğrendiler. Biz öğrenme metotlarını oyun haline getiriyoruz. Yüzey- yüzey değil kat- kat öğretiyoruz ve oyunlaştırıyoruz. Öğrencilere asansöre yolcuyu bindirip yukarı çıkardığımızı, anahtarla kilit açtığımızı söylüyoruz böylelikle daha kolay öğreniyorlar. Öğrenciler için küp çözmek bir alışkanlık haline geldi. Taşıması kolay ve karşılarında birine ihtiyaç duymadan oynanabiliyor, bu yüzden istedikleri anda istedikleri yerde küp ile oynayabiliyorlar."'BAŞLANGIÇTA ZOR GELİYORDU'Rubik küp yapmayı 2 haftada öğrendiğini söyleyen Beyzanur Oral (12), "Küp yapmayı öğretmenlerimden öğrendim. Öğrenmeden önce zor geliyordu, ama öğrendikten sonra kolay olduğunu gördüm, şimdi 2-3 dakika içinde küp yapabiliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Derslerime de büyük katkısı oluyor ve oldukça eğlenceli, zamanımı böyle geçiriyorum. Ailem, öğrendiğim zaman beni alkışlamıştı" dedi.

Rubik küp çözümünü 5 yaşında öğrendiğini söyleyen Gani Özağaç (10) ise, "Derslerimi hızlı bitirdiğim için çok fazla boş zamanım oluyordu, artık küp sayesinde benim boş zamanım yok. İyi ki küp yapmayı öğrenmişim. Küp artık benim için yaşam kaynağı gibi bir şey haline geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA