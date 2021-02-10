Ruben Dias'ın Manchester City'e İnanılmaz Etkisi
10.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:19
2020 yaz transfer döneminde Benfica'dan transfer edilen Ruben Dias, Manchester City kadrosuna katıldığı günden itibaren kadronun değişilmez ismi haline geldi. Dias'ın Maviler'le yolculuğuna birlikte göz atalım.
2020 yaz transfer döneminde Benfica'dan transfer edilen Ruben Dias, Manchester City kadrosuna katıldığı günden itibaren kadronun değişilmez ismi haline geldi. Dias'ın Maviler'le yolculuğuna birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout