Rubato ne demek? Rubato kimdir?

Rubato ne demek sorusu birçok müziksever tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ünlü sanatçılarla birlikte yaptığı düetlerle adından oldukça söz ettiren Rubato'nun anlamı da bir o kadar merak ediliyor. Peki, Rubato kimdir? Rubato ne demek?

RUBATO NE DEMEK?

"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür…

Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde, adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine, birlikte hissettiklerini ve "Rubato"nun da böylece doğduğunu söylüyor.

Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan "Rubato" nun ilk albümü, Kasım ayının başında 9/8 müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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