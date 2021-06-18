Ruandalı savcılar, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'ya ömür boyu hapis cezası istedi
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Ruandalı savcılar, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'ya ömür boyu hapis cezası istedi

Ruandalı savcılar, 'Hotel Ruanda' filminin ilham kaynağı Rusesabagina'ya ömür boyu hapis cezası istedi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Ruanda'da savcılar, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina için ömür boyu hapis cezası talep etti.

Ruanda'da savcılar, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina için ömür boyu hapis cezası talep etti.

Başkent Kigali'de bulunan Ruanda Yüksek Mahkemesi Uluslararası ve Sınır Ötesi Suçlar Dairesi savcıları, 67 yaşındaki Rusesabagina ile ilgili yasa dışı silahlı grup kurmak, terörü finanse etmek, cinayet ve kundaklama gibi 9 farklı suç için ömür boyu hapis cezası istedi.

Rusesabagina'nın 2018-2019 döneminde Ruanda'nın güneyindeki Nyaruguru ve Nyamagabe bölgelerinde sivillere yönelik saldırıların arkasında olduğu öne sürüldü.

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Ruanda" filmine ilham kaynağı olan Rusesabagina, isyancı olduğu iddia edilen 16 kişiyle yargılanıyor.

Silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 13 farklı suç nedeniyle Ağustos 2020'de tutuklanan Resesabagina, 17 Şubat'ta yargılandığı mahkemede Belçika vatandaşı olduğu sırada Ruanda vatandaşlığından vazgeçtiğini, dolayısıyla mahkemenin kendisini yargılama yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Ruanda'da yaşanan soykırım sonrasında 800 bin sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Ruandalı savcılar, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'ya ömür boyu hapis cezası istedi - Haberler
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