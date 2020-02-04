Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi önemli misyon edindi

04.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:07

Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşmasına ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi, 4 gün süresince düzenlediği etkinliklerle ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliği alanında önemli bir misyon üstlendi.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın katılımıyla Ruandalı öğrencilerin ülkelerine özgü yöresel yemeklerin tanıtımını yaptığı kültürel programla başlayan "Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması" birçok etkinliğe sahne oldu.



Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi Williams Nkurunziza'nın da katıldığı etkinliklerin ilk gününde Ruanda kültüründe önemli bir yer edinen ve Umuganda olarak bilinen temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi'nin de "Temiz Üniversite-Temiz Düzce" adıyla Ruanda'dan esinlenerek hayata geçirdiği etkinlikte konuk Ruandalı öğrenciler ve Düzce Üniversitesi mensupları temiz ve yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturdu. Fidan dikimi de gerçekleştirerek geleceğe iz bırakılan etkinliklerin ilk günü, Halı Saha Futbol Turnuvası ve balonun ardından sona erdi.



Programın 2. günü, açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ruanda Büyükelçisini ve ülkemizde öğrenim gören Ruandalı öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. İnsanların hayatında olduğu gibi ülkelerin de hayatında bazı zorluklar ve acılar olduğunu söyleyen Genç, Ruanda halkının yaşadığı zorlukların üzüntü verici olduğunu, ancak bunları geride bıraktıklarını belirterek gelecek için daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.



Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Rektör Nigar Demircan Çakar'a ve Düzce Üniversitesi Yönetimine göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Tatil olmasına rağmen Düzce Üniversitesi'nin tüm birimleri ile birlikte çalışmasını sürdürdüğünü görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Büyükelçi, Düzce Üniversitesi ile birlikte ortak program yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek Üniversite yetkililerine teşekkür etti.



Başarılı öğrencilere teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile devam eden programda, Ruandalı öğrencilerin hazırlayıp sunduğu ülkenin geleneksel elbiseleri ile yerel dans figürleri gösterisi sergilendi. Düzenlenen oturumlarda ise Ruanda'nın geleceği hakkında öğrenciler fikir ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.



Sonrasında ise Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, Rektör Yardımcısı Genç ve beraberindeki heyet, Konuralp Müzesi'ni ziyaret ederek burada yer alan tarihi eserleri inceledi. Müze ziyaretinden sonra Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne geçen konuklar, Merkezde Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve GETAT çalışanları tarafından Düzce Üniversitesi'nin üretmiş olduğu ürünler ve uyguladığı geleneksel tıp yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Ruanda Büyükelçisi GETAT Merkezinde koluna hacamat yaptırarak GTT uygulamasını deneyimledi.



"Ruanda Tarihindeki Kahramanları Anma Programı" ve sonrasında Ruanda Dış İşleri Heyetinin konuşmalarıyla devam eden programın ikinci günü, soykırım sonrasında Ruanda toplumunun başarı hikayesinin işlendiği The 600 (600'ler) film gösterimiyle sona erdi.



Programın 3. günü, Büyükelçi Nkurunziza'nın lisansüstü eğitim gören Ruandalı öğrenciler ile buluşmasıyla başladı. Daha sonra konuk heyet Düzce'nin turistik ilçesi Akçakoca'yı ziyaret etti. Ziyarette Ruandalı öğrenciler, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile bir araya geldi. Akçakoca gezisinin ardından Düzce'nin bir diğer ilçesi Gölyaka'yı ziyaret eden Ruandalı öğrenciler, Efteni Gölü'nün muhteşem doğasında zaman geçirdi. Son olarak Gölyaka Belediyesi'ni ziyaret eden konuk öğrencileri, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan karşıladı. Ruandalı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ile getiren Yakup Demircan öğrencilere başarılar diledi. Program, akşam yemeği ile sona erdi.



Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması", uluslararası kültürel etkileşime, barışa, kardeşliğe ve güzel dostluklara vesile oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA