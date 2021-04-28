Ruandalı Müslümanlardan Türkiye'ye övgü (1)

Ruanda Müftü Yardımcısı Şeyh Salih Nshimimana, İslam ülkeleri arasında Türkiye gibi bir ülkenin olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ruanda Müftü Yardımcısı Şeyh Salih Nshimimana, İslam ülkeleri arasında Türkiye gibi bir ülkenin olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Nshimimana, AA muhabirine, ülkedeki Müslümanların durumları ile ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Nshimimana, Türklerin Ruanda'daki Müslümanlara ramazan yardımlarının önemini vurguladı.

Nshimimana, Müslüman ülkeler arasında Türkiye gibi bir ülkenin olmasının gurur verici olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, İslamiyet'e rehberlik ediyor, uzun yıllardır da İslamiyet'e öncülük etti. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için biz de gurur duyuyoruz. Nereye giderseniz gidin Erdoğan gibi bir lider bulamazsınız. Biz, Türkiye ve Erdoğan'ı seviyoruz. Müslümanlar arasında Türkiye gibi büyük bir ülkenin olmasından dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Buradaki insanların İslamiyet'e bakış açıları iyi"

Ruanda'da soykırımın yaşandığı 1994 yılında ülke halkının ve Müslümanların kötü şeylere maruz kaldığını dile getiren Nshimimana, o süreçte zor durumdaki insanlara yardım ettiklerini söyledi.

Müslümanların ayrım gözetmeksizin zorluk yaşayan halkı kurtarmaya çalıştığını aktaran Nshimimana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cami ve mescitler insanlara yardım edilen bir yer olmuştu. İnsanlar buralara sığınmıştı. Müslümanlar o dönem iyi bir tavır gösterdiği için Müslüman olmayanlar Müslümanlığı takip etmeye başladılar. İslam'ın nasıl bir din olduğunu anlamaya çalıştılar. Bu yüzden Müslüman olmayan halktan pek çok kişi İslamiyet'i seçti. Buradaki insanların İslamiyet'e bakış açıları iyi."

Halk Türkiye'nin yardımlarını sevinçle karşıladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin Projesi" kapsamında Türkiye'den gönderilen ramazan kolileri Ruanda'nın başkenti Kigali'de dağıtıldı.

TDV dışında bir çok Türk yardım kuruluşu da Ruandalı Müslümanlara ramazan yardımları ulaştırdı.

Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın yaşadığı ülkede Türkiye'nin gönderdiği yardımlar sevinçle karşılandı.

Yardım kolilerini alan Kigalili Müslümanlar Türkiye'ye ve yardımların kendilerine ulaşmasına öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal