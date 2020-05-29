Ruandalı eski politikacıya soykırım suçundan müebbet hapis
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Ruandalı eski politikacıya soykırım suçundan müebbet hapis

Ruanda mahkemesi, soykırım yapmakla suçlanan eski politikacı Ladislas Ntaganzwa'yı müebbet hapse mahkum etti.

Ruandalı eski politikacıya soykırım suçundan müebbet hapis
29.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:49

Ruanda mahkemesi, soykırım yapmakla suçlanan eski politikacı Ladislas Ntaganzwa'yı müebbet hapse mahkum etti.

The New Times gazetesinin haberine göre, Nyaza şehrindeki Uluslararası Suçlar Yüksek Mahkemesi, Ntaganzwa'ya soykırım yapmak, soykırımı teşvik, cinayet ve tecavüz suçlarından ömür boyu hapis cezası verdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2015'te yakalanan ve 2016'da Ruanda'ya iade edilen eski politikacı, 1994'te "soykırımın yönetim merkezi" olarak nitelendirilen Nyakizu'nun belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ntaganzwa, ilk olarak 5 yıl önce kapanan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTR) yargılanmış, dosyası daha sonra ülkedeki mahkemeye sevk edilmişti.

800 bin kişi ölmüştü

Hutuların Tutsi etnik grubuna karşı Nisan 1994'te başlattığı soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

Ayrıca geçen hafta, Ruanda soykırımı sorumluları içinde en çok aranan isimlerin başında gelen eski Savunma Bakanı Augustin Bizimana'nın yıllar önce öldüğü ortaya çıkmıştı.

Ruanda soykırımının finansörü olduğu belirtilen Felicien Kabuga da iki hafta önce Fransa'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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