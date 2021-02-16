Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ugandalı isyancılara karşı ortak hareket edecek

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı ortak hareket edeceği açıklandı.

Ruanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke temsilcilerinin, güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Ruanda'nın başkenti Kigali'de iki günlük görüşme düzenlediği bildirildi.

Görüşmeye KDC Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Francois Beya ile Ruanda Genelkurmay Başkanı Bosco Kazura katıldı.

Güvenlik sorunları ve bölgede barışın sağlanması amacıyla iş birliği yapılması kararı alınan görüşme, ADF ayrılıkçılarının sivillere yönelik saldırıları sonrası düzenlendi.

ADF üyelerinin son haftalarda KDC'nin Uganda sınırında düzenlediği saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak