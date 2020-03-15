Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü - Haber
Afrika, Sudan, Güncel

Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

15.03.2020 01:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:44
Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Mumbai'dan gelen Hindistan vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Hastanın karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşının temas kurduğu herkesin de takip altına alındığı kaydedildi.

Esvatini Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da geçen ay sonunda ABD'den Lesotho'ya, oradan da Esvatini'ye gelen 33 yaşındaki bir kadında virüse rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Şu anda kadın karantinaya alındı ve tedavi görüyor." denildi.

Sudan'da önlemler artırıldı

Sudan hükümeti, tüm eğitim kurumlarında eğitime bir ay ara verildiğini, her türlü toplu faaliyetin yasaklandığını ayrıca fırsatçılığa izin vermemek için piyasalardaki denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'da mahsur kalan Sudan vatandaşlarının Erkın kara hudut kapısı üzerinden tahliye edilmesi ve geçici konaklama merkezinde tam donanımlı tıbbi ekipçe muayenelerinin yapılacağı belirtildi.

Afrika kıtasında Ruanda ve Esvatini ile birlikte Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 261 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Uğur Akkuş Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Su Mart İran Avrupa
Şu an buradasınız: Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 02:14:37. #1.14#