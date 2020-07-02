Ruanda ve Burundi'nin 58. bağımsızlık yıl dönümü
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Ruanda ve Burundi'nin 58. bağımsızlık yıl dönümü

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Burundi, 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan kazandığı bağımsızlığının 58. yıl dönümünü kutladı.

Ruanda ve Burundi'nin 58. bağımsızlık yıl dönümü
02.07.2020 02:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:47

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Burundi, 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan kazandığı bağımsızlığının 58. yıl dönümünü kutladı.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, bağımsızlık kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması için halkı birlik olmaya çağırdı.

Ndayishimiye ayrıca halkını, "sömürgecilerin bir aracı" olarak kullanılma ihtimaline karşı uyardı.

Burundi'de ülke çapında bağımsızlık günü kutlamaları düzenlenirken eski başkent Bujumbura'da resmi ve sivil geçit töreni düzenlendi.

Ruanda'da ise resmi tatil ilan edilirken tören düzenlenmedi.

Ruanda ve Burundi, 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan bağımsızlığını elde etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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