Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek
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Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek

Ruanda Üniversitesi Türkçe eğitimi verecek
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ruanda Üniversitesiyle kurduğu iş birliğiyle Ruandalı gençlere Türkçe eğitimi verecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ruanda Üniversitesiyle kurduğu iş birliğiyle Ruandalı gençlere Türkçe eğitimi verecek.

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun Kigali'ye 12-17 Nisan'da yaptığı ziyarette Ruanda Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

2019'da iki kurum arasında varılan anlaşma kapsamında Kigali'ye çok yakında bir okutman gönderileceğini kaydeden Çevik, hem akademi hem de iş için Türkçe öğrenmek isteyen herkesin bu eğitim olanağından faydalanabileceğini söyledi.

Büyükelçi Çevik, bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak Türkçe derslerinin iki halkı daha da yakınlaştıracağına işaret etti.

Çevik, Türkiye'nin şimdiye kadar 200'den fazla Ruandalı öğrenciye burs verdiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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