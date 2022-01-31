Ruanda-Uganda sınırı 3 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Uganda ile Ruanda arasında 2019'dan bu yana kapalı olan sınırlar yeniden açıldı.

Ruanda basınındaki haberlere göre, iki ülke sınırında bulunan Katuna sınır kapısı bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Alınan kararla 2019'dan beri kapalı olan sınır kapısından insan ve mal geçişleri başladı.

Uganda ile Ruandalı yetkililer arasında 28 Ocak'ta yapılan görüşmeler sonrası sınırların bugün itibarıyla yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu karar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti.

Yıllardır birbirlerine muhalif grupları destekleme ve iç işlerine karışma suçlaması yönelten iki ülke arasındaki gerilim, sınır kapılarının kapanmasına yol açmıştı.