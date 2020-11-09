Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor
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Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

09.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:48
Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM), Ruanda soykırımını finanse etmekten sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın bu hafta ortasında hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM), Ruanda soykırımını finanse etmekten sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın bu hafta ortasında hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

UCMRM'den yapılan açıklamada, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kabuga'nın 11 Kasım'da Lahey'deki mahkeme binasında ilk defa hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, duruşma tarihinin belirlenmesinde Kabuga'nın sağlık raporları ve karantina süresinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Soykırımı finanse etmekle suçlanan 85 yaşındaki Kabuga, 16 Mayıs'ta yakalanıp bir süre Paris'te tutuklu kaldıktan sonra 26 Ekim'de Lahey'deki tutukevine nakledilmişti.

UCMRM, Kabuga'yı soykırım ve insanlığa karşı suçtan yargılayacak.

Mahkeme Kabuga'yı, Ruanda soykırımında yüz binlerce Tutsi'yi öldüren Hutu milislerinin "Interahamwe" grubunun kurulmasından ve finanse edilmesinden sorumlu tutuyor.

Kabuga hakkındaki iddianame 26 Kasım 1997'de hazırlamış ve mahkemece 13 Nisan 2011'de kabul edilmişti.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

Kabuga'nın Tanzanya'nın Arusha kentindeki mahkemede yargılanması planlanıyordu.

Avukatları ileri yaşı, hassas sağlık durumu ve yeni tip koronavirüs nedeniyle müvekkillerinin Arusha yerine Lahey'de yargılanmasını talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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