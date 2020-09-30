Ruanda soykırımı sorumlularından Kabuga'nın yaptığı itiraz reddedildi
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Ruanda soykırımı sorumlularından Kabuga'nın yaptığı itiraz reddedildi

30.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:00
Ruanda soykırımı sorumlularından Kabuga'nın yaptığı itiraz reddedildi

Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan bir mahkemede yargılanmak üzere teslim edilmesine onay çıktı.

Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan bir mahkemede yargılanmak üzere teslim edilmesine onay çıktı.

Yaklaşık 800 bin kişinin katledildiği Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga, 26 yıl sonra Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz 16 Mayıs'ta jandarmalar tarafından yakalanmıştı. Fransa'da Yargıtay, Kabuga'nın BM nezdinde açılan mahkemeye teslim edilmesine yönelik yaptığı itiraz kararını görüştü.

Yapılan itirazı reddeden Yargıtay, Kabuga'nın BM nezdinde açılan mahkemeye gönderilmesinin önünde hukuki bir engelin bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca Kabuga'nın mahkemeye teslim edilmesi için Fransa'nın 1 ay süresinin bulunduğu belirtildi. Kabuga'nın avukatları ise uluslararası tutuklama emirlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesine izin verilmeyerek anayasanın ihlal edildiğini savundu.

Ne olmuştu?

Eski işadamı Felicien Kabuga, katliamı yapan militanlara finansal destek sağlamakla suçlanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), 1997'de Felicien Kabuga'yı soykırım, soykırımda suç ortaklığı ve soykırıma teşvik etme dahil 7 farklı konuda suçlu bulmuştu.

Ruanda'da 1994 yılında Hutular'ın Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattığı şiddet eylemlerinde 100 günde 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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