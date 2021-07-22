Ruanda Soykırımı'ndaki rolüyle 30 yıl hüküm giyen eski bakan, Senegal'e gönderilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ruanda Soykırımı'ndaki rolüyle 30 yıl hüküm giyen eski bakan, Senegal'e gönderilecek

Ruanda Soykırımı'ndaki rolüyle 30 yıl hüküm giyen eski bakan, Senegal'e gönderilecek
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Ruanda'da, 1994'te 800 binden fazla kişinin öldürüldüğü soykırımla ilgili 30 yıl hapse mahkum edilen eski Planlama Bakanı Augustin Ngirabatware'nın, cezasının geri kalanını Senegal'de çekeceği açıklandı.

Ruanda'da, 1994'te 800 binden fazla kişinin öldürüldüğü soykırımla ilgili 30 yıl hapse mahkum edilen eski Planlama Bakanı Augustin Ngirabatware'nın, cezasının geri kalanını Senegal'de çekeceği açıklandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) tarafından yapılan açıklamada, Ngirabatware'nın, cezasının infazı için en kısa sürede Senegal'e gönderileceği belirtildi.

MICT, genellikle tüm hukuki ve temyiz süreçleri tamamladıktan sonra mahkumları, cezalarını çekmek üzere kendi ülkelerine gönderiyor.

Söz konusu ülkelerdeki cezaevi koşullarının uygun olmaması durumunda ise cezanın infazı için başka bir ülke tercih edilebiliyor.

Daha önce Kigali yönetimi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTR) bazı soykırım suçlularının, cezasını çekmek üzere "cezaevi şartlarının daha iyi olduğu" gerekçesiyle Mali'ye gönderilmesini tepkiyle karşılamıştı.

2007'de yakalanmış, 2012'de hüküm giymişti

Ruanda Soykırımı sırasında Planlama Bakanlığı yapan Ngirabatware, Aralık 2012'de, memleketi Nyamyumba'daki Hutu milislerini, Tutsiler'i öldürmeye ve onlara tecavüz etmeye teşvik ve yardımdan 35 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ngirabatware'nin cezası, tecavüz suçundan aldığı mahkumiyetin kalkmasıyla 2014'te 30 yıla indirilmişti.

Ngirabatware, 25 Haziran'da, hakkında verilen 30 yıllık mahkumiyeti bozdurmak için tanıkları korkutmak ve rüşvet vermek suçundan ayrı bir davada 3 yakınıyla 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ruanda soykırımının en çok aranan şüphelileri arasında bulunan ve Mayıs 2020'de Paris'te yakalanan Felicien Kabuga'nın damadı olan 64 yaşındaki Ngirabatware, 1994'te Ruanda'dan kaçmış, 2007'de Almanya'da yakalanmıştı.

Ngirabatware, ertesi yıl, soykırım suçlularını yargılamak üzere Birleşmiş Milletler nezdinde Tanzanya'nın Arusha kentinde kurulan ve 2015'te görevini tamamlayan ICTR'ye sevk edilmişti.

Ngirabatware'nin, Almanya'da yakalanmadan önce Fransa ve Gabon'da yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki rolüyle ilgili ortaya çıkan belgelerde, Ngirabatware'ye 1998'de Fransa tarafından Avrupa'da dolaşım imkanı tanıyacak özel bir ikamet belgesi verilmesine ilişkin yazışmalara rastlanmıştı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsiler'e karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Soykırım nedeniyle 1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken, yaklaşık 2 milyon kişi de başka ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Derya Yanık Mustafa Demir Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Alişan Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ruanda Soykırımı'ndaki rolüyle 30 yıl hüküm giyen eski bakan, Senegal'e gönderilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:26:24. #1.16#

title