Ruanda, Pegasus casus yazılımı kullandığını reddetti
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Ruanda, Pegasus casus yazılımı kullandığını reddetti

Ruanda, Pegasus casus yazılımı kullandığını reddetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Ruanda, İsrail merkezli "NSO Group" adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığı iddialarını reddetti.

Ruanda, İsrail merkezli "NSO Group" adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığı iddialarını reddetti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ruanda'nın yaklaşık 3 bin 500 kişiyi izlediği ileri sürülen yazılımı kullanmadıklarını ifade etti.

Biruta, "Bunlar Ruanda ve diğer ülkeler arasında tansiyonu artırmak için sürdürülen karalama kampanyasının bir parçası." diye konuştu.

Fransa ve Belçika gazeteleri, geçen hafta, Togo ve Ruanda'nın casus yazılımı kullanan ülkeler arasında olduğunu yazmıştı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, daha önce söz konusu yazılımı alacak paralarının olmadığını belirterek iddiaları yalanlamıştı.

Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek, dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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