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Ruanda Oteli filminin ilham kaynağı Rusesabagina terör suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Ruanda Oteli filminin ilham kaynağı Rusesabagina terör suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı

Ruanda'da mahkeme, 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Rwanda" (Ruanda Oteli) filmine ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina, terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ruanda'da mahkeme, 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Rwanda" (Ruanda Oteli) filmine ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina, terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemeyi boykot eden Rusesabagina, yargılama sürecinden adalet beklemediğini belirterek mahkemeyi "sahte olmakla" itham etti.

Rusesabagina, çıkarıldığı mahkemede yasa dışı silahlı grup kurmak, terör örgütüne üye olmak ve terör faaliyetlerinde bulunmaktan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet, kaçırma ve silahlı soyguna dair suçlamalarla ilgili davanın ise devam ettiği bildirildi.

Rusesabagina ise Belçika vatandaşı olduğu sırada Ruanda vatandaşlığından vazgeçtiğini, dolayısıyla mahkemenin kendisini yargılama yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 66 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Hotel Rwanda" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yi Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.

Soykırımdan sonra iki yıl sonra Belçika'ya sığınma başvurusunda bulunan ve bu ülkenin vatandaşlığını alan Rusesabagina daha sonra ABD'ye yerleşmişti.

Ailesine göre Rusesabagina geçen yıl ağustosta aldığı bir davet üzerine Burundi'ye gidecekti ancak Dubai'de bindiği özel uçak, Ruanda'nın başkenti Kigali'ye indi ve Rusesabagina elleri kelepçeli olarak ülkesine getirildi.

Avrupa Parlamentosu, Rusesabagina'nın kaçırıldığını belirterek Ruanda hükümetini kınamıştı.

ABD Kongresinin 37 üyesi de Aralık 2020'de Ruanda hükümetine hitaben yayımladığı açık mektupta Rusesabagina'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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