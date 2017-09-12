Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza: "Ruanda'nın Politikası Her Türlü Girişimi...

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, ülkesinin her türlü girişimi desteklediğini belirterek, Türk iş adamlarını Ruanda'ya davet etti.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının (UTSO) bir otelde düzenlediği akşam yemeğine katılan Nkurunziza, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluk ilişkilerinin giderek artacağını söyledi.



Ruanda'nın, Afrika ekonomisinin dönüşümü ve gelişimi için önemli bir yer olduğunu aktaran Nkurunziza, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İki ülkenin başkanlarının da ülkeler arasındaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerinden çok eminim ama birbirlerini görmek istedikleri en güzel yer ticaret ve yatırımlarının olduğu yerdir. Ruanda Afrika içerisinde gayet merkezi bir konuma sahip. Afrika ekonomisinin dönüşümü ve gelişimi için olumlu olabilecek bir yer. Oraya gitmek için kendinizi muallakta kalmış gibi hissetmenize gerek yok. Ruanda ekonomisi gayet stabil, kendi içerisinde barışçıl ve güvenli ortam var. Ruanda'nın politikası her türlü girişimi desteklemektedir. Türkiye'nin neresine gitsem harika bir tarih ve harika bir endüstri olarak sunuluyor. Ruandaya iş yapmaya geldiğinizde yabancı bir yere gelmiş olmayacaksınız, ailenizin yanına gelmiş olacaksınız."



AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Nkurunziza'nın Uşak'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, "Ticari olarak ilişkilerimizi geliştirmek ve dostluğumuzu pekiştirmek için buradayız. Ruanda geçmişinde çok acılar çekmiş bir ülke, inşallah dostluklarımız gelişecek. Ruanda ile ticaretimizin artmasını temenni ediyorum." dedi.



UTSO Başkanı Selim Kandemir de Türkiye ile Ruanda'nın ticari hacminin yaklaşık 45 milyon dolar olduğunu belirterek, "Malesef Uşak'ın bu ticaret içerisinde hiçbir yeri yok. Uşak'tan Ruanda'ya nasıl bir ticaret yapabiliriz, bunun yol haritasını çizdik. Uşak'ın hakim olduğu deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Ruanda ile ticaret ağımızı kuracağız." ifadelerini kullandı.



Yemeğe, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, protokol üyeleri ve iş adamları da katıldı.