Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

09.10.2019 13:23

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Konuk Büyükelçi, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç'ın "Ruanda'ya gitmemiz artık farz oldu" ifadelerine alkışlayarak karşılık verdi ve Kayseri'yi evi gibi gördüğünü belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza'yı Başkanlık girişinde karşıladı. Konuk Büyükelçi ile bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Nkurunziza'yı Kayseri'de görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç'ın "Ruanda'ya gitmemiz artık farz oldu" ifadelerine Konuk Büyükelçi alkışlayarak karşılık verdi. Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Ruanda için bir program yaptıklarını ve muhtemelen Aralık ayında Ruanda'da olacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Nkurunziza'nın da bu ziyarette kendilerine eşlik etmesini istediklerini söyledi.



"KAYSERİ EVİM GİBİ"



Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da Kayseri'yi evi gibi gördüğünü ifade ederek, "Artık Kayseri benim evim gibi oldu. Burada sizin gibi değerli dostlarımız var. Sizin Başkanlığınızda organize edilen seyahatten dolayı çok memnunum. Bu ziyaretten hem hükümetim hem de Dışişleri Bakanlığımız çok memnun olacak. Ülkemizin ekonomisi hızla gelişiyor. Dünyadaki en hızlı büyüme oranını yakaladık. Türkiye'den de yatırımcıların bu büyümenin parçası olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA