Ruanda Milli Günü Resepsiyonu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ruanda makamlarına Kigali'deki FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için teşekkür ediyoruz. Türkiye-Afrika ortaklık politikası çerçevesinde Türkiye, Ruanda hükümeti ve halkı dahil tüm Afrikalı kardeşleriyle karşılıklı fayda ve 'Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler' temelinde iş birliği yapmaya devam edecektir." dedi.



Ruanda Kurtuluş Günü'nün 23. yıl dönümü Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.



Burada konuşan Özlü, Türk hükümeti ve halkı adına Ruanda'nın milli gününü tebrik etti.



Afrika'nın yükselen yıldızlarından Ruanda'nın ortaklığının her geçen gün daha da aranan hale geldiğini vurgulayan Özlü, Ruanda'nın cazip yatırım ortamıyla Afrika ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.



Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin liderliğinde ülkenin sosyal ve ekonomik alanlardaki ilerlemesini takdirle izlediklerini belirten Özlü, Türkiye ile Ruanda ilişkilerinin de gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.



İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gerçek potansiyelini yansıtması için daha fazla çalışmak gerektiğinin altını çizen Özlü, Türk iş adamları ve yatırımcıları Ruanda'ya yönelik daha çok teşvik edeceklerini vurguladı. Bakan Özlü, şöyle konuştu:



"FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 1. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu darbe girişimi karşısında birçok Afrikalı dostumuzun dayanışma mesajlarını memnuniyetle aldık. FETÖ yalnızca Türkiye için değil, kötü niyetli faaliyetlerini gerçekleştirdiği her ülke için büyük bir tehlike arz etmektedir. 15 Temmuz sonrasında bazı Afrikalı dostlarımızın FETÖ iltisaklı kurum ve şahıslar karşısında süratle önlem almalarını takdirle karşılıyoruz. Bu desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu çerçevede Ruanda makamlarına da Kigali'deki FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için teşekkür ediyoruz. Türkiye-Afrika ortaklık politikası çerçevesinde Türkiye, Ruanda hükümeti ve halkı dahil tüm Afrikalı kardeşleriyle karşılıklı fayda ve 'Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler' temelinde iş birliği yapmaya devam edecektir."



"Kurtuluş Günü, ülke ve halk olarak onurumuzu savunduğumuz mücadele günüdür"



Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da birçok ülke bağımsızlık gününü kutlarken Ruanda'nın kurtuluş gününü kutladığına dikkati çekti.



Ülkesinin 1 Temmuz 1962'de bağımsızlığını ilan ettiğini ancak halkın özgür olmadığını ve birbirine sarılmak yerine yaraladığını belirten Nkurunziza, 1994'te ise "hiçbir dayanağı olmayan, etnik ihtiraslar yüzünden neredeyse Ruanda'yı mahveden Tutsilere karşı yapılan soykırım" ile halkın çok büyük zarar gördüğünü dile getirdi.



Ülkenin 32 sene boyunca siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durağanlıktan muzdarip olduğunu dile getiren Nkurunziza, gerçek özgürlüğe 4 Temmuz 1994'te soykırımın sona ermesiyle kavuştuklarını vurguladı.



Nkurunziza, Devlet Başkanı Paul Kagame'nin soykırımı durdurarak yeni bir dönemin temellerini attığını ve bu sayede ülkenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmaya başladığını anlattı.



Ruanda'daki Türk yatırımlarına da değinen Nkurunziza, Türk ve Ruandalı şirketlerin birçok alanda ortak işler yapabileceklerini söyledi.



Büyükelçi Nkurunziza, "Ruandalılar için Kurtuluş Günü'müz sadece kutladığımız bir gün değildir. Bugün bizim için bir dönüm noktası, halkımızın haksızlığa karşı cesaretinin sembolü ve özgürlük adına insanlarımızın canını feda ettiği bir gündür. Bugün ülke ve halk olarak onurumuzu savunduğumuz mücadele günüdür." diye konuştu.



Ruanda'nın bölgesinde, kıtasında ve dünyada sorumlu bir ülke olarak çalışmaya devam edeceğini aktaran Nkurunziza, "Saygı, eşitlik, mütekabiliyet ilkelerine dayanarak, kimsenin boyunduruğu altına girmeden, esiri olmadan, ezilmeden yaşamımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Büyükelçi Nkurunziza ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı ve Türk hükümeti için sağlık ve refah diledi.



Resepsiyonda milli marşların çalınmasının ardından Büyükelçi Nkurunziza konuşmasını yaptı. Daha sonra Ruanda'yı tanıtan bir video gösterildi. Ardından pasta kesiminin yapıldığı resepsiyona, Bakan Özlü'nün konuşması ile devam edildi. Bakanın konuşmasının ardından resepsiyonda geleneksel dans gösterisi yapıldı. Etkinlik yemek ikramının ardından sona erdi.