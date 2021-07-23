Ruanda mahkemesi "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar verecek
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Ruanda mahkemesi "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar verecek

Ruanda mahkemesi 'Hotel Ruanda' filminin ilham kaynağı Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar verecek
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Ruanda mahkemesi, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar vereceğini duyurdu.

Ruanda mahkemesi, "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar vereceğini duyurdu.

Yargıç Antoine Muhima, yaptığı açıklamada, Rusesabagina ve 20 sanık hakkındaki kararın 20 Ağustos'ta verileceğini belirtti.

Ruanda Yüksek Mahkemesi Uluslararası ve Sınır Ötesi Suçlar Dairesi savcıları, geçen ay 67 yaşındaki Rusesabagina ile ilgili yasa dışı silahlı grup kurmak, terörü finanse etmek, cinayet ve kundaklama gibi 9 farklı suç için ömür boyu hapis cezası istemişti.

Rusesabagina'nın 2018-2019 döneminde Ruanda'nın güneyindeki Nyaruguru ve Nyamagabe bölgelerinde sivillere yönelik saldırıların arkasında olduğu öne sürüldü.

Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina, isyancı oldukları iddia edilen 16 kişiyle yargılanıyor.

Silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 13 farklı suç nedeniyle Ağustos 2020'de tutuklanan Rusesabagina, 17 Şubat'ta yargılandığı mahkemede Belçika vatandaşı olduğu sırada Ruanda vatandaşlığından vazgeçtiğini, dolayısıyla mahkemenin kendisini yargılama yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Ruanda'da yaşanan soykırım sonrasında 800 bin sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Ruanda mahkemesi "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı Rusesabagina'nın davasında gelecek ay karar verecek - Haberler
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