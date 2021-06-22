Ruanda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor
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Ruanda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor

Ruanda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.

Ruanda Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede uygulanan yeni tedbirler kapsamında 23 Haziran'dan itibaren temel hizmetler dışında bölgeler arası seyahatler ve toplu etkinlikler yasaklanacak.

Devlet kurumlar ve kamu ofislerinde çalışanların yüzde 15'i geçmemek kaydıyla izin verilirken, diğer çalışanlar da evden çalışmaya devam edecek.

Ülke genelinde yerel saatle 19.00-02.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve dükkanlar da 18.00'dan sonra kapalı kalacak.

Öte yandan, ülkedeki turizm faaliyetleri Kovid-19 kurallarını uygulanarak devam edecek.

Ruanda'da şimdiye kadar 30 bin 813 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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