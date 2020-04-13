Ruanda, Kovid-19'la mücadelede İHA'lardan yararlanacak
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Ruanda, Kovid-19'la mücadelede İHA'lardan yararlanacak

Ruanda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede insansız hava araçlarından (İHA) yararlanma kararı aldı.

13.04.2020 04:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 04:12
Ruanda, Kovid-19'la mücadelede İHA'lardan yararlanacak

Ruanda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede insansız hava araçlarından (İHA) yararlanma kararı aldı.

Ruanda Ulusal Polisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, uzak bölgelerdeki topluluklara Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerin hoparlör taşıyan İHA'larla iletileceği belirtildi.

Mesajda, halktan duyuruları dikkatle dinlemeleri ancak evlerinden çıkmamaları ve kalabalık gruplar halinde toplanmamaları istendi.

Hava ve kara tüm sınırlarını 19 Nisan'a kadar kapalı tutacak ülkede ilk vakanın görüldüğü 14 Mart'tan bu yana 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 25'i sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

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