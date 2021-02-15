Ruanda Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başladı
Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama programına başladığını duyurdu.
Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama programına başladığını duyurdu.
Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarına uluslararası ortakların temin ettiği Pfizer aşılarının yapıldığı belirtildi.
Bakanlık, sağlık çalışanlarının ardından bu ay Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ve Afrika Birliği inisiyatifinden gelecek aşılarla ülke çapında aşılamanın süreceği belirtti.
Ruanda, kıtada Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi'nden sonra aşılamanın başladığı 7. ülke oldu.
Yaklaşık 12,5 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı 17 bini geçti, virüsten ölenlerin sayısı 239'a ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş