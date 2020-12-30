Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret
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Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:50
Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gebze'ye gelen Ruanda heyeti, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gebze'ye gelen Ruanda heyeti, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliğine vekalet eden Joel Uwizeye ve Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi'den oluşan heyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti. Ruanda heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Zinnur Büyükgöz, Gebze hakkında heyete bilgi verdi. Karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı ve hediye takdimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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