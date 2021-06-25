Ruanda, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadele için Mozambik'e asker göndermeyi planlıyor
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın, Mozambik'e, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadelede destek olmak için asker göndermeyi planladığı bildirildi.
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın, Mozambik'e, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadelede destek olmak için asker göndermeyi planladığı bildirildi.
Ruanda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Ronald Rwivanga, ulusal basında yer alan açıklamasında, ülkesinin Mozambik'e askerler göndermeyi planladığını, askerlerin Mozambik'in Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadelesinde yardımcı olacağını belirtti.
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, dün Mozambik'e barış gücü göndereceğini açıklamıştı.
Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor
Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.
Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.
Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu