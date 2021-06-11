Ruanda doğayı korumak için elektrikli motosiklet projesini başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ruanda doğayı korumak için elektrikli motosiklet projesini başlattı

Ruanda doğayı korumak için elektrikli motosiklet projesini başlattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Ruanda, doğanın korunması amacıyla elektrikli motosiklet projesini hayata geçirdi.

Ruanda, doğanın korunması amacıyla elektrikli motosiklet projesini hayata geçirdi.

Teknoloji alanındaki adımlarıyla ön plana çıkan ülkedeki elektrikli motosiklet projesi, Ruanda Çevre Yönetim Kurumu liderliğinde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ekonomik ve teknolojik desteğiyle yürütülecek.

Ruanda Çevre Bakanı Jeanne d'Arc Mujawamariya, projeyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikli motosikletlerin kullanılmaya başlanmasıyla ülkede benzinli araçların yerini yavaş yavaş elektrikli araçların almaya başlayacağına dikkati çekti.

Mujawamariya, "Proje, Ruanda'nın 2020'ye kadar karbonsuz ekonomiye ulaşmasına katkı sağlayacak." dedi.

Elektrikli araçların kullanımının artırılmasını hedeflendiklerini dile getiren Mujawamariya, elektrikli motosiklet kullanımını yüzde 80'e çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Halihazırda 40 bin ticari motosikletin bulunduğu ülkede, ilk etapta bunların 26 bininin elektrikli motosiklete dönüştürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ruanda doğayı korumak için elektrikli motosiklet projesini başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:51:51. #1.15#

title