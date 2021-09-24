Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Ensar'us Sunna ile mücadele eden Mozambik'i ziyaret etti

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ensar'us Sunna ile mücadele eden Mozambik'e, 2 günlük resmi ziyarette bulundu.

Ruanda Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kagame'nin, Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya karşı operasyonlara destek veren Ruanda askerleri ile Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'da bir araya geleceği bildirildi.

Kagame'nin, Mozambik'e resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin de masaya yatırılacağı ve farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacağı kaydedildi.

Ziyaretin, Ruanda askerlerinin Mozambik'e konuşlandırılmasından yaklaşık 2 ay sonra düzenlenmesi dikkati çekti.

Ruanda, temmuz ayında, Mozambik ile anlaşma kapsamında Ensar'us Sunna ile mücadelede bu ülkeye asker gönderen ilk ülke olmuştu.

Ruanda'yı 296 asker gönderen Botsvana ve 1500 asker gönderen Güney Afrika Cumhuriyeti takip etmişti.

Ensar'us Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.