Ruanda Devlet Başkanı Kagame, aşı tedarikindeki eşitsizliği eleştirdi
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Ruanda Devlet Başkanı Kagame, aşı tedarikindeki eşitsizliği eleştirdi

24.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:22
Ruanda Devlet Başkanı Kagame, aşı tedarikindeki eşitsizliği eleştirdi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımındaki eşitsizliği sert dille eleştirdi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımındaki eşitsizliği sert dille eleştirdi.

Kagame, Twitter'dan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un zengin ülkeler ve aşı üreticileri arasında yapılan anlaşmalara ilişkin açıklamasını alıntılayarak "Bu, her zaman konuştuğumuz iki yüzlülük ve çifte standart." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, zengin ülkelerin anlaşmaları nedeniyle Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) yeterli aşıyı satın almakta zorluk yaşadığını dile getirmişti.

Dünya çapında tüm ülkelerin eşit aşıya erişebilmesi için kurulan COVAX inisiyatifi, az gelişmiş ülkelere yılın ilk 6 ayında yaklaşık 337,2 milyon doz aşı dağıtılacağına duyurmuştu.

Afrika Birliği (AfB), hem COVAX girişimi hem de aşı firmalarına verdiği siparişlerle kıta için gerekli aşı rakamına yaklaşsa da siparişlerin ne zaman teslim edileceği, belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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