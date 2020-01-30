Ruanda'dan Türk müteahhitlere çağrı: "560 bin konut ihtiyacımız Var"

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:19

Ankara Sanayi Odası(ASO) ile Ruanda Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen "Ruanda Yatırım İmkanları Toplantısı" ASO'da yapıldı.



Toplantıya, Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda ASO üyesi sanayiciler katıldı.



Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir Afrika'nın Türk sanayicileri için fırsat kıtası olduğunu dile getirdi.



1998 yılında Afrika Eylem Planının kabulüyle Türkiye'nin Afrika'ya ilgisinin arttığını söyleyen Özdebir, 2005 yılında 'Afrika Yılı' ilan edilerek yeni büyükelçilikler ve ticaret müşavirlikleri, yeni teşvikler ve yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Tüm bu faaliyetler neticesinde 2002'de Afrika'daki 12 ülkede büyükelçilik sayısı 40'ın üzerine çıktı. Kıtadaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki bu gelişme sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi 16 yılda 6 kattan fazla artarak 21 milyar doları aşmıştır. Kıtada Türk müteahhitler son 4 yılda Afrika'da 15 milyar dolara yaklaşan projelere imza attı" dedi.



Son 5 yılda Türk şirketlerinin Ruanda'da üstlendiği yatırımların toplam değerinin 400 milyon doları aştığını ifade eden Özdebir, "Ruanda, Afrika'nın en güvenli ve kıtadaki en düşük suç oranına sahip ülkesi. İş yapma kolaylığında Afrika'da birinci sırada. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler istenilen seviyeye değil. Ruanda'ya yaptığımız 21 milyon dolarlık ihracat ülkenin toplam ithalatının yüzde biri bile değil. Ruanda'nın çok şeye ihtiyacı var. Firmalarımız Ruanda'da yatırım yapıp kendi mağazalarını açsalar hem daha çok para kazanacak hem de Afrika pazarına hitap edecek. Biz Ankara Sanayi Odası olarak Ruanda'yla ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.



Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da kıta nüfusunun 2050 itibarıyla 2,5 milyara çıkacağını ve ülkesinin 2020 yılı büyüme hedefinin yüzde 10'nun üzerinde olacağını belirterek, bu pastadan pay almak için yatırımcıları ülkesine davet etti.



Ülkesinin ekonomideki atılımlarıyla Afrika'da ticaret yapmak isteyen yabancı iş adamlarının dikkatini çektiğini ifade eden Nkurunziza, şu değerlendirmede bulundu: "Farklı ülkelerden ithal ettiğimiz birçok ürün Ankara'da üretiliyor. Tüketicilerimiz Türkiye'nin kaliteli ürünlerini satın almak istiyor ancak Türkiye ile yaptığımız ticarette diğer ülkeler aracı olduğu için ürünlerin satış fiyatları da katlanıyor. Bizler Türkiye'nin, bilhassa Ankara'nın ihracatını doğrudan Ruanda'ya yapmasını istiyoruz. Bu sayede tüketicilerimiz ürünlerinize daha uygun fiyattan sahip olabilir. Türk ürünlerine pazar bulma konusunda her türlü desteği vermeye hazırız."



Ruanda'nın başta enerji, inşaat malzemeleri, gıda işleme, madencilik, tekstil ve mobilya ürünlerinde çok ciddi bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Nkurunziza, "Toplam ithalatımızın 300 milyon doları inşaat sektöründe yapılmaktadır. Ülkemizde 560 bin konut ihtiyacı bulunmakta. Sadece bu yıl 30 bin konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası pazarlarda elde ettikleri başarıları ve bunların çoğunun ASO üyesi olduğunu biliyoruz. Bu firmalar ülkemize gelsinler, çok büyük potansiyel ve iş imkanları var" dedi.



Ayrıca mobilya sektöründe çok büyük açıklarının olduğunu dile getiren Nkurunziza, "Mobilya'da 100 milyon dolar ithalatımız var. Ruanda'da mobilya fabrikası bulunmuyor. Ankara'da da birçok mobilya firması var. Bu firmalar rekabet yüzünden ürettikleri ürünleri satamıyorlar. Neden ülkemize gelip yatırım yapmıyorlar? Sizleri bu potansiyelden yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA