Ruanda'daki soykırım zanlısı eski üst düzey memur Brüksel'deki duruşmada mahkum oldu
Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memur Brüksel'deki duruşmada suçlu bulundu.
Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memur Brüksel'deki duruşmada suçlu bulundu.
Mahkeme, 2011 yılında Fransa'da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Neretse'nin, 1994 yılının nisan ila temmuz ayları arasında 13 cinayet ve üç cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle