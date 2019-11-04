Ruanda'daki soykırım sanığı, Brüksel'de ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor

04.11.2019 20:23

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşması başladı.



2011 yılında Fransa'da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Neretse, 1994 yılının nisan ila temmuz ayları arasında 13 cinayet ve üç cinayete teşebbüs suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıyor. Sanık, daha önceki sorularında kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Euronews.com'da Görüntüle