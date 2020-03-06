Ruanda'daki sellerde iki ayda 53 kişi hayatını kaybetti

06.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:10

Afrika ülkesi Ruanda'da son iki ayda aşırı yağışların neden olduğu sellerde 53 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yeralan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle 858 ev yıkıldı, 23 yol çöktü, 17 köprü yıkıldı ve 196 hektar tarım arazisi hasar gördü.

Meteoroloji Müdürlüğü yoğun yağışların mayıs ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA