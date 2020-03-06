Ruanda'daki sellerde iki ayda 53 kişi hayatını kaybetti
Afrika ülkesi Ruanda'da son iki ayda aşırı yağışların neden olduğu sellerde 53 kişi hayatını kaybetti.
Afrika ülkesi Ruanda'da son iki ayda aşırı yağışların neden olduğu sellerde 53 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında yeralan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle 858 ev yıkıldı, 23 yol çöktü, 17 köprü yıkıldı ve 196 hektar tarım arazisi hasar gördü.
Meteoroloji Müdürlüğü yoğun yağışların mayıs ayına kadar devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: AA