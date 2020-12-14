Ruanda'da ülkeye girenlere havalimanlarında Kovid-19 testi yapılacak

Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkeye girenlere havalimanlarında test yapma kararı aldı.

Ruanda Biomedikal Merkezi Medya İlişkileri Direktörü Julien Mahoro Niyingabira, basın mensuplarına, uygulamanın yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Niyingabira, "Normalde ülkeye giriş yapanlara otellerde Kovid-19 testi uyguluyoruz ancak salgınla mücadeleyi daha etkin kılabilmek için havalimanlarında test yapılması kararı aldık." dedi.

Test yapılan yolcular belirlenen otellere nakledilecek ve test sonucu açıklanana kadar bir gün boyunca karantinada kalacak.

Bu arada Ruanda, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarına 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olacaklarını duyurdu.

12 milyondan fazla nüfusa sahip Ruanda'da 6 bin 559 kişide virüse rastlanırken, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak