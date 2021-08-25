Ruanda'da turizm sektöründe çalışanların neredeyse yarısı Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldı
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Ruanda'da turizm sektöründe çalışanların neredeyse yarısı Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldı

Ruanda'da turizm sektöründe çalışanların neredeyse yarısı Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm sektöründe çalışanların yaklaşık yarısının işsiz kaldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm sektöründe çalışanların yaklaşık yarısının işsiz kaldığı bildirildi.

Doğu Afrika İş Konseyi Başkanı Bosco Kalisa, Kovid-19'un turizm, tarım, üretim ve gıda sektörlerine etkisine dair hazırlanan raporla ilgili basına açıklama yaptı.

Kalisa, 2019'da turizm sektöründe 4,1 milyon kişi çalışırken bu oranın bugün 2,2 milyona gerilediğini, bu sektörde çalışanların neredeyse yarısının işsiz kaldığını belirtti.

Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve 4 milyondan fazla turistin bölgeye gelemediğini kaydeden Kalisa, "Ulusal parklara ziyaretçilerin az gelmesi yaban hayatının korunmasını da olumsuz etkiledi." ifadesini kullandı.

Kalisa, Kovid-19 salgını sürecinde turizm sektöründeki sıkıntıların ekonomiyi 4,8 milyar dolar zarara uğrattığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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