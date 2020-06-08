Ruanda'da toplu ibadet eden 51 kişi gözaltına alındı Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası konulan toplanma yasağını çiğneyerek ünlü Ndabirambiwe Dağı'nın zirvesinde ibadet eden 51 kişi gözaltına alındı.

Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası konulan toplanma yasağını çiğneyerek ünlü Ndabirambiwe Dağı'nın zirvesinde ibadet eden 51 kişi gözaltına alındı.

The New Times gazetesinin haberine göre, çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluşturduğu bir grup Hristiyan, duaların kabul edildiğine inanılan dağın zirvesinde toplu ibadet ederken polislere yakalandı.

Toplanma ve sosyal mesafe kurallarını çiğneyen 51 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Dağın bulunduğu Musanze Bölgesinin Valisi Jeannine Nuwumuremyi, dağın salgından sonra kapatıldığını belirterek, gizlice buraya gelmeye çalışanlar için güvenlik güçlerinin devriye gezmeye başlayacağını söyledi.

Kovid-19'a karşı sıkı tedbirleri hayata geçiren ülkede şimdiye kadar 439 vaka ve 2 ölüm kaydedildi.

Kaynak: AA