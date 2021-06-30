Ruanda'da soykırım nedeniyle bir kişiye 25 yıl hapis cezası verildi
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Ruanda'da soykırım nedeniyle bir kişiye 25 yıl hapis cezası verildi

Ruanda'da soykırım nedeniyle bir kişiye 25 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Ruanda Yüksek Mahkemesi, 1994'te ülkede yüz binlerce kişinin öldüğü soykırımda insanlık suçu işlediği gerekçesiyle dönemin iktidar partisi üyesi Jean Claude Iyamuremye'ye 25 yıl hapis cezası verdi.

Ruanda Yüksek Mahkemesi, 1994'te ülkede yüz binlerce kişinin öldüğü soykırımda insanlık suçu işlediği gerekçesiyle dönemin iktidar partisi üyesi Jean Claude Iyamuremye'ye 25 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Hollanda hükümeti tarafından Ruanda'ya iade edilen ve dönemin iktidar partisi üyesi olan 46 yaşındaki Iyamuremye'yu, soykırım sırasında başkent Kigali'nin bazı bölgelerinde Interahamwe milislerine liderlik etmekten suçlu buldu.

Hollanda'nın Voorburg kasabasında 2016'da gözaltına alınan Iyamuremye, Hollanda'daki İsrail ve Finlandiya büyükelçiliklerinde taksi şoförü olarak çalışıyordu.

Iyamuremye, Ruanda hükümetinin iade talebinin ardından, 1994'teki soykırım sırasında insanlık suçu işlediği gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Daha önce Hollanda hükümetine, 1994 yılındaki Ruanda yasalarında savaş suçlarına ilişkin bir madde olmadığını savunarak iade talebine itiraz eden Iyamuremye, ayrıca Ruanda hükümetinin kendisine adil bir yargılama sağlamayacağını iddia etmişti ancak bir Hollanda mahkemesi her iki iddiayı da reddetmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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