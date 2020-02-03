Ruanda'da sel ve heyelan 13 can aldı

03.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:16

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kigali ve çevre kentlerde etkili olan sağanaklar nedeniyle 15 evin yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda 13 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ülkede sağanak yağışın bugün de sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA