Ruanda'da sel: 12 ölü
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Ruanda'da sel: 12 ölü

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

27.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:54
Ruanda'da sel: 12 ölü

Ruanda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The New gazetesinin haberine göre, ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 120 ev yıkıldı, bazı yollar da kullanılmaz duruma geldi.

Başkent Kigali'de 4, ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybederken, su ve elektrik kesintisine yol açan altyapı hasarlarını onarmak için çalışma başlatıldı.

Ülkede beklenen yağışlar nedeniyle geçen hafta binlerce kişi riskli bölgelerden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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