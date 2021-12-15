Ruanda'da Omicron varyantına karşı tedbirler artırıldı - Haberler
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Ruanda'da Omicron varyantına karşı tedbirler artırıldı

Ruanda'da Omicron varyantına karşı tedbirler artırıldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kısıtlama tedbirlerini artırdığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kısıtlama tedbirlerini artırdığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkeye giriş yapanlara 3 günlük karantina uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, Omicron varyantı tedbirleri kapsamında gece kulüplerinin ikinci bir karara kadar kapalı kalacağı, yapılması planlanan konserlerin ise şartlara göre onaylanacağı belirtildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığı, ülkeye seyahat edenler ve temasta oldukları kişilerden alınan örneklerde 6 kişide Omicron varyantına rastlandığını açıklamıştı.

Varyant, şimdiye kadar Afrika'da 10'dan fazla ülkede görüldü.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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