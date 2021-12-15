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Ruanda'da omicron varyantı tespit edildi

Ruanda'da omicron varyantı tespit edildi
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Ruanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Ruanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkeye seyahat edenler ve temasta oldukları kişilerden alınan örneklerde 6 kişide omicron varyantına rastlandığı ifade edildi.

Varyantın daha hızlı şekilde bulaştığının görüldüğü aktarılan açıklamada, yeni alınan önlemlerin varyantın yayılmasını önleme amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca aşılamanın önemine dikkat çekilerek 12 yaş üstündeki herkesin aşılanması, 18 yaş üstününün de 3. doz aşıyı olması gerekliliğine vurgu yapıldı.

Varyant, şimdiye kadar Afrika'da 10'un üstünde ülkede görüldü.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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