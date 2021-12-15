Ruanda'da omicron varyantı tespit edildi
Ruanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
Ruanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
Ruanda Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkeye seyahat edenler ve temasta oldukları kişilerden alınan örneklerde 6 kişide omicron varyantına rastlandığı ifade edildi.
Varyantın daha hızlı şekilde bulaştığının görüldüğü aktarılan açıklamada, yeni alınan önlemlerin varyantın yayılmasını önleme amacı taşıdığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca aşılamanın önemine dikkat çekilerek 12 yaş üstündeki herkesin aşılanması, 18 yaş üstününün de 3. doz aşıyı olması gerekliliğine vurgu yapıldı.
Varyant, şimdiye kadar Afrika'da 10'un üstünde ülkede görüldü.
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor
Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri