Ruanda'da muz birası 11 kişinin ölümüne yol açtı
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Ruanda'da izinsiz üretilen muz birasını içen 11 kişi hayatını kaybetti.
Ruanda'da izinsiz üretilen muz birasını içen 11 kişi hayatını kaybetti.
The New Times'ın haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Bugesera'da muzdan üretilen yerel bira 11 kişinin ölümüne, 4 kişinin de görme yetisini kaybetmesine yol açtı.
İçkiyi üreten şirketin sahibi ve 4 çalışanı gözaltına alındı.
Daha önce körlüğe yol açtığı gerekçesiyle yasaklanan biranın yüksek oranda metil alkol içerdiği aktarıldı.
Muz birası; Uganda, Kenya, Tanzanya, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda gibi ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor.
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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