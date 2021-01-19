Ruanda'da Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler yeniden artırıldı
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Ruanda'da Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler yeniden artırıldı

19.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:40
Ruanda'da Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler yeniden artırıldı

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, hükümet, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında başkent Kigali'deki okul ve ibadet merkezlerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Hastane, market ve bankacılık gibi zorunlu işlemler dışında vatandaşların sokağa çıkması da kısıtlandı.

Hükümet, 15 gün boyunca birçok kamu kurumu ve özel sektör işçisinin evden çalışacağını açıkladı.

Ruanda'daki otel ve tur şirketleri gibi turizm sektörüne hizmet veren kurumların ise Kovid-19 tedbirlerine uyarak faaliyetlerine devam etmelerine izin verildi.

Ülkede şimdiye kadar 11 bin 259 vaka tespit edilirken, 146 kişi yaşamını yitirdi.

Vakaların ve hayatını kaybedenlerin çoğunluğu başkent Kigali'de tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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