Ruanda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
31.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:43
Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Ruanda Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Açıklamada, 65 yaşındaki bir kamyon sürücüsünün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Ruanda'da bugüne kadar 65 bin 608 test yapılırken 355 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kaynak: AA