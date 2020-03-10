Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor
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Times, Güncel

Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor

Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirdi.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Ruanda'da koronavirüsle mücadele için otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştiriliyor

Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirdi.

The New Times'ın haberine göre, henüz ülkede tespit edilmeyen virüse karşı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında el hijyenini sağlamak için adımlar attı.

Başkent Kigali'de binlerce kişinin kullandığı merkezi otobüs duraklarına seyyar musluklar yerleştirilirken halktan araçlara binmeden önce ellerini yıkamaları istendi.

Şehrin kalabalık noktalarına konulan muslukların yanında sabun gibi el hijyenini sağlayacak malzemeler de bulunuyor.

Hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çeken uzmanlar, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, olmaması halinde alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Virüsün dünyanın diğer bölgelerine göre geç ulaştığı Afrika kıtasında vaka sayıları ise artmaya devam ediyor.

Kıta genelinde Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya'da şimdiye kadar yaklaşık 100 kişide virüs görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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