Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

28.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:04
Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Ruanda'nın doğusunda yaklaşık 5 bin soykırım kurbanının olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Yerel yetkili Richard Gasana, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Gatsibo bölgesinde eski Murambi Valisi Jean Baptiste Gatete'nin emriyle öldürülen soykırım kurbanlarının olduğu bir toplu mezarın keşfedildiğini belirtti.

Gasana, soykırım sırasında Kiziguro Katolik Kilisesi'ne sığındıktan sonra buradan çıkarılarak öldürülen kurbanların mezarlarının yaklaşık 30 metre derinlikte olduğunu ve kazı çalışmalarının 3 hafta sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

Murambi bölgesinin valiliğini 1987-1993 yıllarında yapan ve sonrasında bölgedeki siyasi etkinliğini sürdüren Gatete, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış ve 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

Resmi rakamlara göre, ülkede 2018-2019 yıllarında yaklaşık 118 bin soykırım kurbanının kalıntılarına ulaşıldı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Ali Koç Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ruanda'da 5 bin kişilik toplu mezar bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:11:26. #1.15#
title