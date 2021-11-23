Ruanda'da 12-17 yaş grubuna Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 12-17 yaş grubuna yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başladığı bildirildi.
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 12-17 yaş grubuna yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başladığı bildirildi.
Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ailelere 12-17 yaşındaki çocuklarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırması çağrısında bulunuldu.
Ülkedeki çoğunluğu öğrenci 12-17 yaş grubun en yakın sağlık merkezine giderek aşı olabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, başkent Kigali'de başlayan aşılamanın diğer illerde de süreceği kaydedildi.
Ruanda'daki Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 5,5 milyon kişiye aşı yapıldı.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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